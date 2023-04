Ponti Nou, sette progetti per il viadotto 

Al Comune di Serramanna sono giunte sette proposte progettuali per la realizzazione del nuovo viadotto che dovrà sostituire il Ponti Nou, riaperto nell’ottobre del 2022 dopo lo stop al transito disposto dal sindaco Gabriele Littera a gennaio dello stesso anno. L’atto, firmato dal responsabile dell’area Tecnica del Comune di Serramanna, che apre alla fase di valutazione delle offerte presentate dagli studi di progettazione che hanno risposto positivamente al bando pubblicato a fine 2022 per manifestazioni di interesse per il servizio di progettazione è un altro passo importante sulla strada del nuovo viadotto. «È stata costituita e si è anche già riunita la commissione di gara che ha iniziato le valutazioni tecniche sulle 7 proposte progettuali. Si tratta di proposte che provengono anche da studi con sede fuori della Sardegna», spiega il sindaco Gabriele Littera.

l’ordinanza di chiusura era arrivata a gennaio del 2022 poiché il ponte a rischio crollo «non è in grado di reggere neppure il proprio peso», aveva scritto lo studio ingegneristico incaricato delle verifiche strutturali. Solo l’8 ottobre, dopo i lavori di manutenzione straordinaria finanziati con 200 mila euro del bilancio comunale, era stata possibile la riapertura, seppure con limitazioni alla velocità e alla portata degli automezzi che avevano ripreso a transitare solo sulla parte centrale del ponte e a senso unico alternato regolato da un semaforo, e che aveva chiuso i lunghi mesi di disagi per residenti e agricoltori, consente all’esecutivo-Littera di pensare al nuovo ponte senza affanno.

