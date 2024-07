Ponti Nou sarà rimesso a nuovo 

Scartata l’ipotesi di un viadotto nuovo (e anche quella di restare a guardare, il Comune di Serramanna ha scelto di intervenire su quello che c’è con un progetto da sei milioni per il il Ponti Nou. Si ricostruirà l’attuale struttura, che verrà allargata in modo da ristabilire il doppio senso di marcia (oggi sul viadotto che sovrasta il Flumini Mannu si transita a senso unico alternato regolato da semaforo). Ma occorrerà fare in fretta perché, per dirla con le parole dell’ingegnere Pietro Paolo Mossone, capo dei progettisti che lavorano al malconcio viadotto chiuso a gennaio del 2022 e riaperto 8 mesi dopo, «la struttura è giunta a fine vita».

La scelta

Questa la decisione del Consiglio comunale che ha votato l’ordine del giorno e approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali sul tavolo illustrate proprio dal capo progettista. «Davanti a noi abbiamo tre possibilità: lasciare il ponte così come è, ma siamo davanti a un’opera arrivata alla fine della sua vita e che andrebbe chiusa entro breve tempo al traffico, un ponte nuovo di un chilometro e 300 metri che necessiterebbe di un costo proibitivo in termini di investimento, 30 milioni di euro. La nostra idea è di adeguare strutturalmente il ponte attuale che verrà quasi completamente smantellato e ricostruito», ha detto l’ingegner Mossone mettendo tutti d’accordo.

Il sindaco

«Ci è voluto un po’ di tempo ma siamo giunti a una svolta: entro luglio potremo avviare le attività previste», ha riassunto il sindaco Gabriele Littera, che ha ricordato il battesimo di fuoco che lo aveva portato, nel 2022, all’ordinanza di chiusura del Ponti Nou pericolante. «Esordire, a tre mesi dalle elezioni, con la chiusura di Ponti Nou non è stato il massimo».

Alla chiusura nel gennaio del 2022 per il «rischio crollo», erano seguiti i lavori di manutenzione straordinaria costati 200 mila euro del bilancio comunale che avevano portato alla riapertura otto mesi dopo, seppure con limitazioni alla velocità e alla portata degli automezzi che avevano ripreso a transitare solo sulla parte centrale del ponte e a senso unico alternato regolato da un semaforo.

Le reazioni

La svolta, oggi, con la manutenzione al Ponti Nou che accontenta anche la minoranza. «Spero in una progettazione e tempistica ridotta, per chi lo percorre perché abita al di là del ponte o per lavoro», auspica Barbara Steri, consigliera di minoranza, residente nelle case oltre il Flumini Mannu. «Siamo favorevoli: la proposta progettuale delineata ci soddisfa», dice anche Gigi Piano nella sua doppia veste di consigliere comunale (di minoranza) e regionale, che ha assicurato «Il mio impegno, con certezza di risultato, in Regione per il finanziamento il Ponti Nou è assolutamente scontato». D’accordo anche Carlo Pahler: «Sono soddisfatto che si possa trovare la soluzione progettuale per un Ponti Nou sicuro e adeguato».

RIPRODUZIONE RISERVATA