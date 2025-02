Ponti nou, fondi per la messa in sicurezza 

Novità in vista per il “Ponti nou”: è in arrivo il progetto di messa in sicurezza. Assessorato e ufficio ai Lavori pubblici del Comune di Assemini hanno ricevuto un finanziamento ministeriale di 240mila euro a copertura delle spese di progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli argini e del ponte: «Con questo contributo - ha fatto sapere l’assessora Alessia Meloni - indagheremo sullo stato attuale degli argini e studieremo soluzioni di intervento, soprattutto in corrispondenza dell’attraversamento del Flumini Mannu e del Rio Cixerri».

Il degrado

Il ponte di via Coghe è un’arteria strategica che collega il centro urbano con la zona industriale di Macchiareddu, i limitrofi paesi di Uta e Capoterra e le località balneari di Pula e Chia. Percorso quotidianamente da numerosi automobilisti, motociclisti e ciclisti oltre che da mezzi industriali, agricoli e di emergenza (anche pesanti), versa in uno stato di forte degrado: deterioramento del manto stradale, presenza di buche e dossi e segnaletica orizzontale e verticale insufficienti fanno da padroni.

Le ultime prove di carico, statiche e dinamiche sono state eseguite nel gennaio 2020. E ora ci si chiede se esista un piano di monitoraggio continuo, se siano stati effettuati recenti sopralluoghi tecnici nell’intera struttura e quali siano le azioni che s’intende adottare per garantire la sicurezza di chi vi transita: «Dopo mesi di sollecitazioni, un’interrogazione consiliare e innumerevoli segnalazioni sul pessimo stato di manutenzione - ha dichiarato dalla minoranza Sandro Sanna - l’unica risposta dell’amministrazione comunale è stata un cartello legato a fil di ferro che segnala la presenze di dossi. Nessun intervento concreto per risolvere il problema e nessun piano per la sicurezza in vista».

Rischio alluvioni

Il dissesto stradale non è il problema che preoccupa maggiormente il direttivo “Actea” (Università terza età) che ieri mattina ha ottenuto un incontro a porte chiuse in Municipio per parlare del Ponti nou e, in generale, del rischio allagamenti: «Abbiamo potuto illustrare - ha commentato Roberto Usai, artefice di un approfondito esame sul “Piano di gestione rischio alluvioni” - le nostre idee in merito al piano di mitigazione del rischio alluvioni. Siamo soddisfatti perché siamo stati chiamati in causa come parte attiva. Il nostro impegno di cittadini? Monitorare costantemente la situazione in caso di forti piogge».

Nel “Piano” regionale per Assemini erano stati previsti 190 milioni di euro di investimenti: 23 milioni per l’adeguamento degli argini del Cixerri, 79 milioni per l’adeguamento degli argini e la risagomatura dell’alveo del Flumini Mannu nonché 87 milioni per la realizzazione di uno scaricatore di piena. Gli interventi prevedevano addirittura la demolizione del ponte di via Coghe. Sullo stato di quel progetto perverranno notizie dalla Regione solo la prossima settimana.

