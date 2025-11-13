VaiOnline
Parteolla.
14 novembre 2025 alle 00:28

Ponti e viadotti, dalla Regione in arrivo 3,3 milioni di euro 

Quattro progetti ammessi per il Comune di Dolianova , due per Barrali . L’assessorato regionale dei Lavori Pubblici ha pubblicato le graduatorie provvisorie relative a tre bandi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, la sistemazione della viabilità di interesse locale e regionale e la realizzazione di itinerari ciclabili. Un programma di interventi da complessivi 46 milioni di euro per il prossimo triennio con la maggior parte delle risorse (21 milioni) destinate agli interventi sulla viabilità.

Dolianova ha ottenuto il via libera ai progetti per la manutenzione straordinaria del viadotto della zona industriale, un intervento per il quale la previsione di spesa è di 1,5 milioni di euro. Disco verde anche per il completamento dell’itinerario ciclabile verso il parco fluviale di Bardella (un milione) e per la sistemazione delle strade comunali di Baccu Cardu, Su Pauleddu e S’Ottu ‘e s’Ollu (500mila euro per ciascun intervento).

Di 300mila euro è invece l’ammontare della spesa dei due progetti ammessi del Comune di Barrali, entrambi rivolti a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana. Ora si apre la seconda fase di valutazione, dalla quale si capirà se le opere programmate potranno ricevere subito i finanziamenti o se occorrerà invece attendere le annualità successive con lo scorrimento delle graduatorie. Entro il prossimo 17 novembre i comuni interessati possono presentare osservazioni scritte all’assessorato dei Lavori Pubblici. (c. z.)

