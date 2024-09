Ponti chiusi, via ai lavori 

Inizieranno lunedì a Gonnosfanadiga i lavori per sostituire le passerelle pedonali sul rio Piras: una svolta attesa da anni. «Si risolverà così un’altra criticità e sarà possibile l’attraversamento in sicurezza del corso d'acqua», ha scritto il sindaco Andrea Floris sulla sua pagina social.

Le catene

Quella dei ponti di legno inagibili sul rio Piras è una storia che va avanti da molto tempo: a causa della mancata manutenzione nel corso degli ultimi dieci anni, e secondo alcuni ingegneri degli errori nella scelta del materiale, i due attraversamenti sono stati chiusi ai pedoni nonostante siano il collegamento tra la parte alta e la parte bassa del paese. La questione è stata più volte oggetto di dibattito in Consiglio comunale fin dalla scorsa consiliatura con tecnici e ingegneri chiamati a spiegare in Aula le criticità delle due infrastrutture chiuse ai pedoni con delle catene poiché pendono da un lato causando fortissimi disagi soprattutto ai cittadini che per raggiungere l’altra sponda del rio Piras sono stati costretti a passare nel letto del fiume – quando questo non era in piena – oppure e a fare il giro del paese quando la piena impediva il passaggio.

Il progetto

Ora il sindaco Floris avvisa che lunedì inizieranno i lavori per la demolizione e la successiva ricostruzione dei ponti, operazioni per le quali era prevista una spesa di 388.777 euro. A essersi aggiudicata l’appalto, tra le trenta aziende che hanno inviato la richiesta, è stata un’azienda di Forlì. «I lavori sarebbero dovuti iniziare a febbraio del 2021 ma a causa del Covid prima e dell’aumento dei prezzi poi non è stato possibile dare seguito al progetto. Abbiamo cercato nuovi finanziamenti in Regione e abbiamo ottenuto 612mila euro, così è stato possibile procedere. I ponti questa volta saranno in acciaio e avranno traverse che seguiranno il modello dei binari ferroviari. In questo modo dovrebbero essere duraturi e sicuri se sottoposti alla giusta manutenzione – spiega Floris –. Per questo inverno i lavori saranno terminati e i gonnesi potranno attraversare il fiume sui nuovi ponti. Siamo molto soddisfatti che anche quest’opera si sta realizzando».

