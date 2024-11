Ponteggio instabile, chiusa via Lamarmora 

Il vento e il trascorrere del tempo hanno fatto sorgere dubbi sulla stabilità del ponteggio montato ormai anni fa, così un’ordinanza del Comune ha chiuso al traffico via Lamarmora, per proteggere l’incolumità di automobilisti e pedoni.

Gli agenti della Polizia locale sono arrivati, assieme agli operai comunali, ieri in tarda mattinata e hanno posto le transenne nel tratto che, da piazza Indipendenza, arriva fino a vico Martini. Dopo un sopralluogo, seguito a una segnalazione di un cittadino al Municipio, i tecnici del Comune hanno stabilito che il ponteggio montato ormai da anni sulla facciata di un palazzo - che attualmente ospita un centro sociale - abbia necessità di essere messo in sicurezza. Un’operazione, questa, che dovrà ora essere eseguita dal proprietario dello stabile.

Con la chiusura di quel tratto di via Lamarmora, di fatto si dimezza la viabilità in ingresso nel quartiere di Castello. Già altre volte, in passato, si era reso necessario chiudere al traffico la strada per motivi precauzionali.

La speranza, per i residenti nel rione storico, è che la viabilità in via Lamormora possa essere ripristinata in tempi brevi.

