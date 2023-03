Ponteggio dimenticato, rifiuti e rabbia 

Ci avevano sperato i residenti della zona. La realizzazione delle aiuole spartitraffico per porre fine alla sosta selvaggia tra le vie Vittorio Emanuele e La Marmora, sembravano il preludio del recupero di quell’angolo di centro storico dove cerca di resistere Su Grifoni Mannu, la fontana più antica della città.

Il caso

Invece non è arrivato il restauro del rubinetto e neppure il recupero della piazzetta. In compenso da mesi, nell’edificio che si affaccia sulla piazza, è comparso un ponteggio che ha inglobato persino l’unica panchina. Il muro era pericolante e il Comune aveva emesso un’ordinanza che imponeva i lavori di recupero, che però non sono mai iniziati. In compenso tutta l’area è stata trasformata in una sorta di discarica. Sotto l’impalcatura spuntano rifiuti di ogni tipo e gli abitanti sono costretti a tenere le finestre chiuse per via dell’odore insopportabile. Va da sé che non mancano topi e insetti che rendono lo scenario ancora meno gradevole. Così adesso i residenti, che stanno avviando una raccolta di firme, sono pronti a scrivere alla Asl. Sia chiaro: la competenza è dei proprietari della vecchia abitazione e la De Vizia, per ovvi motivi di sicurezza, non può ritirare spazzatura che si trova dentro o sotto il ponteggio. Che resta lì, immobile, senza l’ombra di operai.

La rabbia

«Da quando hanno installato questo ponteggio la gente incivile getta di tutto», dice Lazzarino Loddo, 89 anni, presidente provinciale dell’associazione nazionale vittime civili di guerra, dalla sua casa con vista sulla spazzatura, «abbiamo chiesto al Comune cosa si poteva fare ma ci hanno detto che non era loro competenza perché il ponteggio è privato. Dovevano abbellire il centro e invece ecco in che situazione ci troviamo. Dovrebbero incalzare a fare questi lavori che non sono mai iniziati. Tra l’altro c’è un odore terribile, bisognerebbe fare intervenire l’Asl».