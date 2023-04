Ponteggi ad alto rischio, tre denunce 

Piani di sicurezza assenti e norme per i lavori in quota ignorate. In numerosi cantieri edili dell’Alta Marmilla è allarme rosso per il rischio di incidenti sul lavoro come emerso dai controlli effettuati dai Carabinieri: cinque aziende e quattro cantieri sono risultati irregolari su una ventina finiti sotto la lente dell’Arma. Tre persone sono state denunciate, tre attività sospese e sono scattate sanzioni amministrative per 52mila euro.

I controlli

Da giorni i militari della Compagnia di Mogoro in collaborazione con il personale del Servizio di prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro (Spresal) sono impegnati in attività controllo soprattutto nel settore dell’edilizia, uno dei più a rischio sul fronte degli incidenti e delle morti bianche. Le verifiche sono in corso da alcuni giorni e proseguiranno nelle prossime settimane: finora sono state controllate complessivamente circa venti attività, di queste la metà non aveva le carte in regola. In particolare sono state riscontrate irregolarità in quattro diversi cantieri e in cinque aziende.

Le denunce

Sono scattate tre denunce per gli amministratori unici delle società che stavano effettuando gli interventi di manutenzione e ristrutturazione in abitazione private. Si tratta di tre persone, originarie di Selargius, Monastir e San Gavino, denunciate per il mancato rispetto della normativa. Inoltre sono state sospese tre attività imprenditoriali per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.