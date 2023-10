Ponte Villasanta, la Statale 197 resta chiusa 

A oltre tre mesi dal rischio crollo di una cisterna a bordo della Statale 197 all’altezza del ponte Villasanta, nel territorio di Sanluri, è ancora in vigore l’ordinanza Anas di chiusura al traffico. Il prolungamento dello stop è stato determinato dal fallimento del Consorzio Cosacer, cui fa parte l’ex cantina sociale, proprietaria della struttura.

«Chiusa la strada e chiarito che spetta al liquidatore della società attivarsi per la soluzione del problema – ricorda il sindaco, Alberto Urpi – ho emesso un’ordinanza invitando i curatori a provvedere al più presto. Nel frattempo ho sollecitato Prefettura e Anas per restringere il perimetro della chiusura, il tanto da consentire l’ingresso ai mezzi dei lavoratori nella zona industriale». Urpi ricorda che «i tempi si sono allungati anche perché è stato necessario effettuare valutazione approfondite sulle procedure di intervento, affidandosi a tecnici esperti. Ora la decisione è presa: mercoledì la cisterna verrà abbattuta con carichi esplosivi. Finalmente si potrà riaprire la strada, uno dei percorsi più importante del territorio perché collega la Marmilla e Sanluri con la 131».

Era il 7 luglio, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Statale 197 “di San Gavino e Flumini” e hanno riscontrato la pericolosità della cisterna (da tempo non più utilizzata come riserva d’acqua) a bordo strada, segnalando il caso all’Anas. Da allora: strada chiusa, notevoli disagi per gli automobilisti e danni economici per le strutture ricettive della zona. (s. r.)

