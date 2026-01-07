VaiOnline
Bosa
08 gennaio 2026 alle 00:25

Ponte vecchio, stadia rimossa dai vigili  

È stata rimossa ieri pomeriggio la vecchia stadia installata in tempi remoti sul Ponte Vecchio per la misurazione del livello del Temo.

L’intervento, eseguito dai vigili del fuoco del distaccamento di Macomer con il supporto della ditta Econord e sotto la supervisione dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici, si è reso necessario a causa delle condizioni di instabilità dell’impianto. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno provocato un significativo innalzamento del livello del Temo, mettendo sotto pressione la struttura e smuovendo la tubazione a cui la stadia era ancorata. Il dispositivo, non più in uso da tempo, risultava pericolante e rappresentava un rischio per la sicurezza del ponte e della zona. Grazie all’intervento, con mezzi e attrezzature specifiche, si è provveduto alla rimozione completa della tubazione e della stadia. L’area è ora monitorata in attesa di ulteriori verifiche tecniche da parte del Comune. ( s.c. )

