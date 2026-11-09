Ponte Tirso, lavori a metà 

L’estate è passata, la festa del Rimedio pure. Ma sul ponte Tirso, all’uscita di Oristano, dei lavori annunciati non c’è ancora traccia. Dopo due rinvii, la nuova data indicata dalla Provincia è gennaio 2027. Quasi un anno dopo la presentazione dell’intervento, il cantiere resta fermo mentre il manto stradale continua a deteriorarsi e l’impianto di illuminazione, fuori uso da tempo, lascia al buio uno dei principali accessi alla città.

Sicurezza

La messa in sicurezza del ponte sul Tirso e dei viadotti in località Rimedio, per un investimento complessivo di poco più di un milione, era stata inserita nel programma delle opere pubbliche presentato nel dicembre 2025 dal presidente della Provincia Paolo Pireddu al sindaco Massimiliano Sanna, durante il loro primo confronto ufficiale. Il cronoprogramma iniziale indicava luglio come mese di avvio dei lavori. Poi il primo rinvio, per evitare disagi alla circolazione durante la stagione estiva. La nuova tabella di marcia fissava l’appuntamento a dopo la festa del Rimedio, ma anche questa volta solo l’annuncio.

Il presidente

«L’intervento non riguarda soltanto il rifacimento dell’asfalto, che è la parte più semplice e sulla quale si potrebbe intervenire anche rapidamente, ma prevede la modifica degli accessi alla rotatoria», afferma Paolo Pireddu. Proprio quest’ultima parte del progetto, aggiunge, «ha richiesto alcune valutazioni tecniche aggiuntive, allungando inevitabilmente i tempi». Le procedure di affidamento sono ancora in corso e l’obiettivo è concludere l’iter entro dicembre, anche se non c’è la certezza di aprire il cantiere entro l’anno. «Con molta probabilità, quindi, i lavori potranno iniziare a gennaio 2027». Nella programmazione si terrà conto della Sartiglia, «organizzando gli interventi in modo da evitare disagi alla circolazione durante i giorni della manifestazione».

L’illuminazione

Resta poi il problema dell’illuminazione pubblica. «L’impianto è ormai molto vecchio e necessita di un intervento complessivo di rifacimento», spiega il presidente, annunciando che nella prossima variazione di bilancio sarà previsto «uno stanziamento di 140.000 euro destinato al rifacimento dell’impianto, con l’obiettivo di risolvere in maniera strutturale le criticità». Nel frattempo, però, il ponte continua a rimanere al buio.

Mega rotonda, tutto fermo

E mentre si attendono gli interventi sul ponte, resta incompiuto anche il progetto della maxi rotatoria voluta dal Comune all’ingresso Nord, ai piedi del vecchio ponte Tirso. Il cantiere, aperto nel 2023, avrebbe dovuto concludersi in 120 giorni. A tre anni di distanza, tutto fermo: inizialmente erano stati i sottoservizi non censiti, tra cui una condotta di Abbanoa, a bloccare i lavori, rendendo necessaria una revisione progettuale e circa centomila euro di costi aggiuntivi rispetto al milione e 700mila euro finanziati da Comune e Provincia.

Superato l’intoppo, è emerso un ulteriore ostacolo: «Una richiesta del Genio civile, formulata durante la conferenza di servizi, per realizzare una rampa di accesso destinata ai mezzi pesanti», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri.

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