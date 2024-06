Ponte Tirso chiuso in piena estate 

Una data precisa non c’è, ma il periodo è sufficiente a far tremare gli automobilisti. A luglio, in piena stagione turistica, il ponte Tirso in uscita da Oristano sarà nuovamente interdetto al traffico per consentire la sostituzione di altri tre giunti danneggiati. Ennesimo intervento tampone per un viadotto che somiglia sempre più ad un malato cronico e dove i restringimenti sono una costante.

I sopralluoghi

«La seconda settimana di luglio saranno consegnati i lavori - fanno sapere dalla Provincia - La circonvallazione di Silì resterà aperta in entrambi i sensi, con divieto ai mezzi pesanti in uscita da Oristano». Proprio per venire incontro a questi ultimi, i tecnici dell’Ente hanno già effettuato un sopralluogo a “Porta Nuova” per verificare la possibilità di consentire l’attraversamento dell’area parcheggi del centro commerciale. Facile intuire i disagi alla circolazione, considerata la mole di traffico che nei mesi estivi cresce esponenzialmente e si riversa sulla Provinciale 54 per raggiungere le località di mare.

L’ipotesi

«Si ragiona anche sulla possibilità di istituire temporaneamente il doppio senso sul ponte vecchio - aggiungono dall’Ente di via Carboni - ma è una soluzione di difficile attuazione». Molto più probabile che il transito venga dirottato, come accaduto a febbraio, verso viale Repubblica e il ponte di Brabau.

Allarme giunti

Dall’inizio dell’anno sono quasi una decina i giunti di dilatazione che hanno evidenziato problemi strutturali: a gennaio la prima chiusura parziale, con il traffico concentrato sulla sola corsia di sinistra. A febbraio, poi, il nuovo ponte era rimasto chiuso per tre settimane. La riapertura era arrivata il 4 marzo, con qualche giorno di anticipo sul cronoprogramma dell’impresa che ha eseguito i lavori. La pacchia, però, è durata poco e già ad aprile gli addetti del servizio Viabilità hanno disposto la chiusura della corsia di destra dell’ultimo tratto della Provinciale 54, all’altezza del bivio per Pardu Nou.

La previsione

D’altronde il responsabile del servizio Manutenzioni del patrimonio stradale Alessandro Serra lo aveva previsto: «Il ponte ha 20 anni e sopporta una mola di traffico importante, è normale che i giunti si usurino - spiegava due mesi fa - ce ne sono una quindicina e non abbiamo risorse per sostituirli tutti contemporaneamente, si valuta di volta in volta l’esigenza». E l’esigenza si è già ripresentata.

