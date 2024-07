Ponte Tirso chiuso, città in tilt 

L’esordio, come prevedibile, è stato da incubo: traffico in tilt e clacson impazziti. La chiusura del nuovo Ponte Tirso, per quanto annunciata, ha creato enormi disagi alla circolazione. Puntuali, alle 9, gli operai della ditta incaricata hanno sbarrato l’accesso del viadotto in uscita da Oristano per consentire l’avvio dei lavori di sostituzione di quattro giunti di dilatazione che nel corso degli ultimi sopralluoghi hanno dato preoccupanti segni di cedimento.

I disagi

Su via Cagliari, sistemati a 300 metri uno dall’altro, due cartelli che indicano i percorsi alternativi: la Provinciale 93 o il ponte di Brabau. Molti automobilisti, però, si sono fatti cogliere impreparati e in pochi minuti è scoppiato il caos. Sulla circonvallazione per Silì, che secondo l’ordinanza della Provincia avrebbe dovuto mantenere il doppio senso di circolazione, ad eccezione dei mezzi pesanti in entrata dalla direzione Oristano-Silì, in pochi minuti si è creato un ingorgo anche perché molti tir, ignorando la segnaletica, hanno imboccato la provinciale. Una pattuglia della polizia municipale ha, quindi, disposto la chiusura in ingresso anche alle auto, costrette a raggiungere l’ingresso ovest della città (già appesantito dai cantieri del Foro Boario e di piazza Mariano).

Altri due vigili hanno regolato la circolazione in prossimità del centro commerciale Porta Nuova, finito suo malgrado nel bel mezzo di un traffico infernale, con ripercussioni anche per i commercianti.

Tutti in fila

Ma sono stati soprattutto gli automobilisti diretti verso le località marine a pagare il prezzo più altro per la chiusura del ponte: poco meno di due chilometri di strada che separano la città al Rimedio, punto di snodo verso le principali spiagge della costa del Sinis.

In viale Repubblica lunghe code fin dal mattino e non è andata meglio al rientro, con le auto e i bus del servizio extraurbano incolonnati sotto il sole cocente. Sarà così per almeno due settimane (che si sommano alle tre di febbraio).

Interrogazione

Sui disagi causati dalla chiusura della Provinciale 54, hanno presentato un’interrogazione al sindaco i consiglieri di Alternativa sarda Progetto Sardegna Umberto Marcoli, Maria Obinu e Giuseppe Obinu, per sapere «se vi siano state interlocuzioni con la Provincia per valutare un periodo con minore afflusso di traffico e quali misure compensative siano previste per le attività commerciali danneggiate». I firmatari domandano inoltre «se siano stati pianificati percorsi alternativi adeguati per garantire l’accesso ai servizi di emergenza e come si intenda informare cittadini e turisti sulle deviazioni per ridurre i disagi».

RIPRODUZIONE RISERVATA