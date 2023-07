Ponte tappo: indagine tutta da rifare 

Procura di Tempio bocciata nell’inchiesta sulla mancata demolizione del ponte di via Vittorio Veneto sul Rio Seligheddu. Lo dicono le carte dell’udienza gip che raccontano la storia delle indagini su una delle vicende più controverse nella gestione del rischio idraulico a Olbia. La gip Caterina Interlandi ha imposto nuove attività al capo dei pm, Gregorio Capasso, respingendo la sua richiesta di archiviazione e indicando anche precisi obiettivi. Ad esempio l’identificazione dei funzionari responsabili della mitigazione del rischio idraulico nell’area del ponte. Sempre stando agli atti, all’appello mancano dei potenziali indagati, mentre in questi anni gli accertamenti hanno riguardato una persona estranea ai fatti, il dirigente regionale Giorgio Cicalò (la cui posizione è stata archiviata su richiesta della Procura e del difensore Francesco Marongiu). Quindi una indagine rimasta a metà. La gip Caterina Interlandi descrive i fatti. Dopo l’alluvione del 2013 (sei morti a Olbia) viene disposta la demolizione urgente del ponte di via Vittorio Veneto (nel quartiere di Isticaddeddu) e stanziati un milione e mezzo di euro. L’intervento non viene effettuato e il 2 ottobre 2015 il ponte “tappo” aggrava il bilancio di una nuova alluvione, la gip scrive “615 edifici allagati, 245 nuclei familiari evacuati”. Per rimediare alle mancate demolizioni, si legge negli atti, intervengono l’allora sindaco Gianni Giovannelli, che ordinò l’abbattimento del ponte di via Vittorio Veneto e il Genio Guastatori della Brigata Sassari, con demolizioni mirate in via Santa Chiara, via Sant’Elena e via San Giuseppe d’Arimatea. La gip dice, continuate ad indagare per capire perché si è arrivati a tutto questo .

