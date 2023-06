Ponte sullo Stretto, allarme di Federlogistica: «Ostacolo per molte navi» 

Troppe navi, (commerciali, da crociera e militari), rischiano di non passare sotto il Ponte sullo Stretto di Messina. La denuncia viene da progettisti, docenti universitari e dagli addetti ai lavori come il presidente di Federlogistica, Luigi Merlo. Il ministero dei Trasporti minimizza il problema sostenendo che siano poche le navi alte più di 65 metri, pari alla statura del costruendo Ponte sullo Stretto, che sarebbero costrette a circumnavigare la Sicilia. L’allarme però è avvalorato da un dossier elaborato dall’Università di Palermo, curato da Aurelio Angelini, docente di Sociologia dell’Ambiente, e fatto proprio da una serie di associazioni: Kyoto Club, Wwf, Lipu. «Nell’anno passato sono transitate sessantanove portacontainer di dimensioni superiori all’altezza del Ponte ma non potrebbero navigare nemmeno le navi da crociera», si legge nel dossier. Insomma, il traffico marittimo potrebbe essere stravolto.

La proposta

Secondo Aurelio Angelini «sarebbe indispensabile innalzare l’impalcato di quindici metri e questo comporterebbe la riprogettazione dell’opera». Vediamo l’elenco delle principali navi che si scontrerebbero con l’insufficiente altezza dell’opera: tra le unità da crociera la Oasis of the Sea della Royal Caribbean è alta 72 metri; la Queen Mary 2, la Symphony of the Sea e l’Harmony sono alte settanta metri; la Aidanova misura 69 metri; la Disney Dream e la Disney fantasy sono alte 66 metri; Ovation of the Seas, Quantum of the Seas, Anthem, Oasis e Allure of the seas sono tutte alte esattamente quanto il Ponte, 65 metri, mentre la nuovissima Costa Smeralda è solo due metri più bassa e navigherebbe a rischio. In campo militare, le porta arei della classe Nimitz sono alte 77 metri e quindi dovrebbero circumnavigare la Sicilia così come accadrebbe per le moderne navi a vela: il Sailing Yacht arriva a 91 metri. L’altezza del Ponte sullo Stretto, infine, negherebbe il passaggio delle imbarcazioni di ultima generazione come la Oscar e la Loreto del colosso Msc, alte rispettivamente 73 e 78 metri.

Lo scontro

Luigi Merlo, presidente di Federlogistica, avverte: «Si rischia l’effetto muro. E il risultato potrebbe essere peggiore se il tratto di mare da attraversare sotto il ponte avvenisse in coincidenza con un moto ondoso impetuoso. Senza contare il fenomeno dell’innalzamento delle maree». Per il ministero dei Trasporti, invece, non c’è alcun rischio: «Le navi di altezza superiore sono poche, destinate esclusivamente al trasporto dei passeggeri e inoltre sono solitamente dotate di comignoli reclinabili», si legge in un documento. Il braccio di ferro, però continua: per Federlogistica sarebbero a rischio le grandi navi che salpano dai porti italiani e le gigantesche portacontainer in rotta dall’Oceano Indiano verso l’Italia.

