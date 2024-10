Ponte sulla 131 chiuso: è il caos 

Automobilisti a caccia di una via che li conduca sulla Statale 131, in una direzione o nell’altra. La chiusura del cavalcavia che sorvola la Carlo Felice all’altezza di Nuraminis (per il quale nelle prossime ore è stata programmata la demolizione) ha generato il caos per i tanti serramannesi che ogni mattina percorrono la Statale. A creare confusione sono state le indicazioni poco chiare e le scarse alternative alla strada provinciale 54 Serramanna-Nuraminis il cui ultimo tratto è stato chiuso ieri da un’ordinanza della Provincia del Sud Sardegna con la conseguenza di lunghe code in entrata e in uscita.

I lavori

Per gli automobilisti di Serramanna, e non solo, è stata la prima di tante giornate all’insegna dei disagi, effetto della chiusura del cavalcavia al chilometro 27 (che verrà demolito e poi ricostruito nel quadro dei lavori di ammodernamento della Statale 131) che fino a ieri rappresentava il naturale sbocco sulla Carlo Felice.

«Suggerisco a tutti gli automobilisti serramannesi di utilizzare la strada provinciale 55 Serramanna-Serrenti e lo svincolo di Monastir direzione Villasor per raggiungere Serramanna, così come per raggiungere le località a nord o a sud della 131», ha cercato così di aiutare i propri concittadini con un post su Facebook il sindaco Gabriele Littera. Insomma, davanti alle numerose deviazioni spesso problematiche, per gli automobilisti (circa 800 ogni giorno) diretti verso la Carlo Felice è consigliabile evitare la Provinciale 54 per non restare intrappolati in un labirinto dal quale è difficile uscire. «Per evitare che si corrano rischi percorrendo strade impraticabili in un periodo dell’anno in cui piogge e mezzi agricoli possono renderle ancor meno sicure – ha aggiunto Littera –, suggerisco a tutti di utilizzare la sp 55 Serramanna-Serrenti e lo svincolo di Monastir direzione Villasor per raggiungere Serramanna così come per raggiungere le località a nord o a sud della Statale 131. La Provincia del Sud Sardegna ha trasmesso l’ordinanza che regolamenta il traffico sulla strada provinciale 54 che tutti noi percorriamo per immetterci nella 131 o per raggiungere il centro abitato di Nuraminis».

Rete viaria

Le opere di demolizione del cavalcavia renderanno la strada inutilizzabile fino al termine dei lavori di ricostruzione del cavalcavia tra diversi mesi. Il sindaco Littera prende atto degli sforzi del Comune di Nuraminis «per rendere praticabile un tratto di strada comunale, via Villasor, attualmente non bitumata e che potrà in qualche modo assolvere al compito di gestire una parte del flusso di traffico che finora transitava sul cavalcavia in direzione Serramanna-Nuraminis», conclude il sindaco.

