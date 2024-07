Ponte sul Tirso, lavori finiti e traffico regolare 

Disagi finiti e, forse, anche le polemiche. A distanza di due settimane esatte dalla chiusura per la sostituzione di quattro giunti di dilatazione danneggiati, è stato riaperto al traffico il ponte Tirso in uscita da Oristano. La ditta specializzata, incaricata dalla Provincia, aveva già completato l’intervento giovedì scorso, ma è stato necessario attendere alcuni giorni perché il calcestruzzo facesse presa. La circolazione è stata ripristinata in serata per la gioia dei tanti automobilisti che dallo scorso 15 luglio si vedevano costretti ad allungare i tempi di percorrenza per raggiungere la borgata del Rimedio, le frazioni di Donigala, Nuraxinieddu e Massama, ma soprattutto le località di mare. La chiusura del viadotto, improrogabile per i tecnici dell’Ente di via Carboni, aveva innescato un acceso botta e risposta tra l’amministrazione civica e l’amministratore straordinario della Provincia alla luce dei problemi alla circolazione.

Anche lo scorso fine settimana, intanto, traffico in tilt. Complice un incidente lungo la strada provinciale che conduce a San Giovanni di Sinis, una coda interminabile si è formata fin da viale Repubblica e lungo il ponte di Brabau. ( m.g .)

