Ponte solidale con la Tanzania 

Un’esperienza umanitaria in Tanzania in un ospedale per il quale ora organizzano una raccolta fondi. Protagonisti sono due cittadini di Gavoi che racconteranno l’iniziativa domani pomeriggio nel salone parrocchiale di Gavoi. Le parrocchie di san Gavino martire di Gavoi e di san Giorgio a Lodine, amministrate da don Michele Casula, in collaborazione con il gruppo missionario, ospiteranno l’incontro alle 18.30 in occasione dell’ottobre missionario. Si parlerà del villaggio di Lituhi in Tanzania. Grazie all’incontro con il parroco Deo Gratias, che per perfezionare i suoi studi ha scelto l’Italia e poi la Sardegna, è nato il legame tra Africa e l’Isola consolidato da una rete di contatti per aiutare l’ospedale di Sant’Elisabetta a Lituhi per il quale sono impegnati anche i volontari di Gavoi.

RIPRODUZIONE RISERVATA