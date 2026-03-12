VaiOnline
Villaputzu.
13 marzo 2026 alle 00:37

Ponte sbarrato, lunedì vertice  fra i cinque sindaci del Sarrabus 

Non è solo Villaputzu in campo per il ponte della vergogna. Lunedì tutti i sindaci del Sarrabus (Muravera, Villasimius, Castiadas, San Vito e, appunto, Villaputzu) firmeranno una delibera per chiedere la risoluzione immediata del contratto tra l’ex Provincia del Sud Sardegna (oggi c'è la Città metropolitana) e la ditta siciliana nei lavori di ristrutturazione del ponte. Il cantiere dopo due anni è praticamente fermo e quindi, spiega il sindaco Sandro Porcu, presidente dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, «chiederemo la risoluzione contrattuale per gravi inadempienze dell’impresa».

I cinque sindaci a nome dell'Unione dei Comuni - oltre a Porcu ci sono Eugenio Murgioni (Castiadas), Salvatore Piu (Muravera), Gianluca Dessì (Villasimius) e Marco Antonio Siddi (San Vito) – chiederanno l’attivazione «di procedure assimilabili a quelle emergenziali per il completamento dei lavori sul ponte di ferro». Porcu aggiunge che «sarà un atto e una richiesta forte, che invieremo a tutte le istituzioni».

La prossima settimana si dovrebbe tenere il tavolo col prefetto di Cagliari, che lo stesso prefetto ha assicurato di voler convocare durante l’ultima grande mobilitazione popolare in piazza Palazzo lo scorso 6 marzo. Un tavolo con tutti gli enti coinvolti nella vicenda del ponte al quale i sindaci porteranno anche la delibera dell’Unione dei Comuni. Il primo obiettivo, insomma, è estromettere la ditta attuale e far ripartire i lavori con una nuova ditta nel più breve tempo possibile.

