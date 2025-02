Ponte Sa Codina, ci pensano i privati 

Dopo l’avvio degli interventi di messa in sicurezza sul Ponte di Sa Codina, la Barbagia Mandrolisai è un territorio tagliato in due, con i collegamenti interrotti fra le strada statale 128 e 295 e il moltiplicarsi dei disagi per gli automobilisti, costretti a percorrere il doppio dei chilometri ripiegando su altre arterie viarie.

Slittamento

Per l’infrastruttura, essenziale nei collegamenti verso Tiana e Ovodda e viceversa Tonara e l’ospedale di Sorgono, il prosieguo dei cantieri da parte di Anas registra un’ulteriore proroga rispetto al cronoprogramma che avrebbe voluto la riapertura al traffico già da novembre 2024. E mentre le imprese incaricate sono operative per velocizzare il fine lavori, a rompere l’isolamento ci pensa la generosità della famiglia Testa, di Tonara, da mesi in prima linea per consentire il traffico nel proprio terreno in località “Sa Tanca”. Per gli automobilisti significa la possibilità di fare riferimento ad una bretella che, dal distributore di carburanti del paese, percorre per 3 km e mezzo i boschi, reimmettendosi sulla ss 128.

Generosi

«Si tratta di una via di soccorso per i mezzi di soccorso in perfetta sintonia con le istituzioni e le autorità locali – chiarisce l’imprenditore Ugo Testa - Tuttavia, col tempo, centinaia di lavoratori pendolari, ci hanno contattato chiedendoci la disponibilità di transitare nella bretella. Ne è nato un tam tam, con i cancelli di Sa Tanca aperti».

A confermarlo anche il fratello Emanuel: «Dopo una sistemazione del percorso da parte dell’impresa operativa sul ponte, tutti i giorni, a decine, stanno percorrendo la strada. Una soluzione tampone sperando che i lavori finiscano presto. Abbiamo deciso di non voltare le spalle ai lavoratori e a chi, doveva raggiungere agevolmente Nuoro per visite mediche e urgenze. L’unione fa la forza e in questa fase siamo felici di offrire il nostro piccolo contributo per rompere l’isolamento». Ma la parola d’ordine, resta sempre quella della sicurezza: «Invitiamo tutti a percorrere la strada con attenzione, in quanto rurale e non dotata di tutti i comfort che offrono le normali statali e provinciali».

Ad esprimere gratitudine è il sindaco di Tiana, Pietro Zedda: «Tutti i tianesi sono grati alla famiglia Testa, per la generosità mostrata in questa difficile fase. Si sta garantendo il diritto alla salute e alla sicurezza, consentendo il passaggio di forze dell'ordine e mezzi di soccorso. Ora confidiamo che Anas velocizzi il fine cantieri».

