Ponte Sa Codina aperto per la sagra 

È una riapertura provvisoria quella del ponte Sa Codina, ormai chiuso al traffico dal 5 agosto, per degli interventi strutturali e di ammodernamento, fra mille disagi per la popolazione della Barbagia-Mandrolisai.

Per il viadotto tonarese, fra le statale 128 e la 295, l’apertura al traffico col senso unico alternato è prevista dalle 12 di oggi fino alle 8 di martedì 22, per autovetture, ciclomotori, motocicli e mezzi di soccorso. Ad annunciarlo, attraverso un’ ordinanza, è Anas Spa, che impone un limite di velocità sul tratto di 10 chilometri orari, regolamentato da un impianto semaforico. Per i lavori, che riprenderanno nei prossimi giorni, c’è oltre un milione di euro, con un fine cantieri nuovamente sposato a giugno, dopo i rinvii dello scorso novembre e marzo. E mentre tra le vie di Tonara si lavora agli ultimi ritocchi per la 44° Sagra del Torrone, filtra la soddisfazione a metà degli imprenditori locali, dinanzi ad un provvedimento che allevierà solo in parte, i disagi viari: «Si tratta di una vittoria di Pirro - commenta Costantino Floris, dirigente provinciale Confesercenti - che ci aiuterà solamente in parte a ridurre il caos, in vista della Sagra e dei giorni pasquali. Dopodiché il nostro territorio, piomberà nuovamente nel dramma isolamento per chissà quanti altri mesi. La nostra battaglia non si fermerà fin quando l’opera non verrà riaperta».Da parte di Anas, l’accento ad un atto «valido per gli autoveicoli oltreché motoveicoli e ciclomotori provenienti da Tiana e diretti verso Sorgono e Tonara, e viceversa da Tonara verso Tiana. Il ponte - precisano all’Anas - sarà interdetto al transito di tutti gli autoveicoli provenienti da Sorgono che pertanto avranno direzione obbligatoria Tonara». (g. i. o.)

