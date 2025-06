Ponte romano, sì al progetto per il recupero 

Un progetto dettagliato per il recupero del ponte romano in località Brabaciera ad Isili è stato approvato nei giorni scorsi. Da troppo tempo si attende questo intervento. «Con il progetto», ha detto il sindaco Luca Pilia, «e con le risorse provenienti da un finanziamento regionale (100mila euro) riusciremo ad effettuare la messa in sicurezza utile a conservare un sito di notevole importanza storica».

I lavori riguardano diversi aspetti a cominciare dall’area circostante del monumento. Si provvederà alla pulizia degli argini del fiume che qui passa con l’asportazione completa della vegetazione e dell’apparato radicale, la rimozione di masse terrose e rocciose poco stabili e il recupero dei rifiuti. Questo per preparare l’area alle successive azioni di restauro e consolidamento del monumento. Attraverso un sistema a bassa pressione verranno ripulite le superfici del monumento in materiale lapideo per non causare modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla superficie perché non devono essere alterate né rimosse le patine dovute all’invecchiamento.

Si dovrà poi lavorare sul monumento vero e proprio per il consolidamento e il restauro attraverso la ripresa delle murature in pietrame calcareo, mediante sostituzione parziale del materiale con il riutilizzo di materiale proveniente dalla precedente demolizione.

Il ponte di Brabaciera sarà oggetto di restauro e stuccatura dei parametri murari e di restauro delle pavimentazioni. Inoltre verranno realizzati dei gabbioni d’acciaio e pietra lungo le sponde del fiume per proteggere il ponte dall’azione dell’acqua. Questi gabbioni saranno dotati dei faretti led ad energia solare. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA