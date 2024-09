Ponte romano di Papaloppe, restauro con 580 mila euro 

Dopo un lungo iter burocratico, avviato nel 2018, Oliena è pronto al restauro e alla messa in sicurezza del ponte romano di “Papaloppe”. A disposizione 580 mila euro da Regione e Protezione civile, mentre sono in corso i primi interventi di pulizia del guado, nel Cedrino. Il ponte sarà anche parte di un progetto più ampio, con la valorizzazione della rete sentieristica. Da Papaloppe partirà infatti un trekking rurale che sarà inserito nella rete escursionistica isolana.

Soddisfatti gli amministratori comunali, da tempo impegnati per la valorizzazione degli 80 chilometri di percorsi fra Lanaitho, Corrasi e Supramonte. «Abbiamo lavorato per anni affinché si arrivasse a questo atteso momento - dice il sindaco Bastiano Congiu -. Fin dal nostro insediamento, il restauro del ponte è stato una priorità. Si tratta di un pezzo di storia della comunità, a cui daremo nuova luce, in piena sintonia con la Soprintendenza». Aggiunge Congiu: «Non vediamo l’ora di inserirlo nel catasto sentieristico regionale, aumentando così i percorsi esistenti. Ma anche in un progetto pilota già finanziato dalla Regione, creando un tutt’uno fra vigneti e oliveti storici». Per il paese un ulteriore tassello del turismo lento su cui tanto si sta puntando. «Crediamo - conclude il primo cittadino - che incentivare il turismo ecosostenibile sia la giusta chiave per rendere Oliena più attrattivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA