Lanusei.
30 gennaio 2026 alle 00:28

Ponte più sicuro se Arst lo permette 

Piazza Marcia sarebbe dovuta essere già un cantiere, ma i lavori partiranno solo una volta ricevuto l’ok di Arst, che potrebbe arrivare lunedì.

L’azienda dei trasporti isolana dovrà esprimersi sul piano della segnaletica stradale e su quello della viabilità perché una parte della piazza verrà interdetta al parcheggio e dedicata ai pullman. «Troveremo la soluzione più adeguata tenendo conto che le esigenze non sono di Arst ma dei viaggiatori che usufruiscono del servizio. Le interlocuzioni con l’amministrazione sono aperte», fa sapere il direttore Carlo Poledrini.

Il cantiere porterà non pochi cambiamenti nelle abitudini di automobilisti e cittadini. Tutta la parte iniziale del ponte, adiacente a via Repubblica, verrà chiusa. Via Repubblica, a sua volta, sarà a doppio senso, con l’obbligo di svolta a destra verso piazza Marcia, dove ci sarà una corsia che permetterà l’inversione di marcia e il rientro verso la via Umberto e la via Roma. Per fare spazio alla corsia dedicata ai pullman e al doppio senso di marcia dell’ultimo tratto di via Repubblica verrà sacrificata una buona dose di posti auto.

«Arst – spiega l’assessora e vice sindaco, Maria Tegas – ci deve comunicare se lo spazio riservato alla corsia dei bus abbia uno spazio di manovra sufficiente. Lunedì ci sarà l’incontro definitivo e appena terminerà di piovere possono iniziare i lavori». Che dovrebbero terminare tassativamente il 31 marzo.

