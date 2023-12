Ponte pericolante, chiusura immediata 

Strada chiusa in prossimità del ponte sul Flumendosa (con l’impossibilità di raggiungere Villaputzu se non facendo il giro da Quirra, circa 17 chilometri) forse già da oggi a partire dalla mezzanotte. A comunicarlo ieri a sorpresa con un’ordinanza la Provincia del sud Sardegna al termine di un vertice del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto «perché bisogna procedere senza indugio - si legge - alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del ponte».

Il provvedimento

I lavori dovrebbero durare 540 giorni, sino al 30 maggio 2025. Un’ordinanza che il Comune di Villaputzu impugnerà sin da subito: «Questo provvedimento - ha messo in evidenza il sindaco Sandro Porcu - è giunto totalmente inaspettato proprio mentre si sarebbe dovuto tenere un tavolo per definire una viabilità alternativa. Io ho chiesto un vertice su questa questione e la risposta è stata l’ordinanza di chiusura. Vergognoso». Porcu aggiunge che «contrariamente a quanto emerso fino a quel momento, il ponte sarebbe a rischio crollo. Una dichiarazione non in linea con le precedenti relazioni presentate e non supportata, nonostante la richiesta, da ulteriori informazioni relative a nuovi calcoli o test sulla struttura».

Il Consiglio

Non ci sarebbe, insomma, alcuna evidenza documentale del rischio crollo: «È inammissibile - aggiunge il primo cittadino – questo modo di agire da parte della Provincia. Sarebbe da chiudere all’improvviso a mezzanotte ma perché, alle 21 non può ugualmente crollare?». Il sindaco ha appena convocato un Consiglio comunale straordinario e urgente per portare avanti tutte le azioni necessarie per tutelare la cittadinanza. «Il Consiglio - mette in chiaro - si riunirà lunedì 11 dicembre proprio sul ponte di ferro. Noi ci muoveremo in ogni modo e partiranno anche delle denunce. Siamo pronti a manifestare assieme a tutta la popolazione e a ricorrere alle vie legali sino a quando non sarà garantita una viabilità alternativa. Se le condizioni del ponte di ferro sono davvero così gravi - dice ancora Porcu - è necessario capire perché questo non è mai stato comunicato, mettendo così a rischio tutti noi, e perché non si è provveduto a chiudere prima il ponte e a realizzare immediatamente una viabilità alternativa».

L’eventualità della chiusura del ponte ha fatto scattare l’allarme anche a Muravera e San Vito. C’è, infatti, il rischio del tracollo economico di numerose attività, oltre a problemi di trasporti pubblici e passaggio di ambulanze. I cittadini del Sarrabus sono pronti a dare battaglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA