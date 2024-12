Ponte per il Sirai: ecco i soldi 

Da dieci anni c’era l’idea ma non le risorse (eccetto un inadeguato fondo di poche centinaia di migliaia di euro). Ora, per costruire il ponte cavalcaferrovia che condurrà direttamente all’ospedale “Sirai”, collegando le due arterie parallele della statale 126 e di via del Minatore, c’è anche un finanziamento congruo: sono i 3 milioni e 400 mila euro che il Comune di Carbonia e l'Unione dei Comuni del Sulcis hanno ricevuto nell’ambito dell’Accordo di coesione e sviluppo fra Governo e Regione. Serviranno a realizzare un’infrastruttura molto importante di cui si parla da un decennio.

Il tracciato

La bretella partirà dalla rotonda all’ingresso all’area artigianale Pip, scavalcherà la ferrovia e si connetterà al viale del Minatore (dove in questi giorni è in corso la posa del nuovo manto d’asfalto) per poi proseguire dritta verso via Ospedale, che conduce agilmente al “Sirai”. «È un’opera strategica attesa da tempo», afferma l’assessore ai Lavori pubblici di Carbonia, Manolo Mureddu: «Il nuovo collegamento permetterà ai mezzi di soccorso di risparmiare minuti preziosi nei trasporti di urgenza e sarà un ponte fondamentale anche per snellire la viabilità attuale perché ora l’unico cavalcaferrovia è a tre chilometri dalla stazione intermodale».

La sopraelevata sulla ferrovia interromperà la “barriera” di campagna e terreni incolti che separa la città dal Pip. Ora chi vuole accedere al centro urbano provenendo da sud deve entrare da via Lubiana, dalle rotonde di Is Maccionis e Is Gallus oppure raggiungere la località Sirai, mentre da nord, seguendo la “126” deve entrare dal pericoloso incrocio di Sirai, l’unico che in questi venti anni è rimasto escluso dalla messa in sicurezza tramite il sistema delle rotonde. Proprio la nascita del nuovo cavalcaferrovia indurrà il Comune a riflettere su come sistemare anche l’incrocio fra la statale 126 e Sirai.

Tragitti più brevi

Intanto però, chi si occupa di pronto soccorso e 118, ha motivi per gioire: «Eviteremo di attraversare l’intera zona commerciale allungando notevolmente il percorso», fa notare Francesco Murroni, Asvoc. Per Mariano Fois, della Solki Soccorso, «una volta costruito il ponte sarà importante garantire poi la massima scorrevolezza fra il cavalcaferrovia e via Ospedale, potenziando l’illuminazione pubblica ed eliminando le discariche abusive perché a un certo punto diventerà quello il segmento principale di accesso all’ospedale».

