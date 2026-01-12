VaiOnline
Sestu.
13 gennaio 2026 alle 00:33

Ponte pedonale sul rio Matzeu, via alla messa in sicurezza 

Ecco gli operai. Il cantiere per sistemare “Sa passerella”, ovvero il ponte pedonale sul rio Matzeu a Sestu, è stato aperto ieri dopo quasi sette mesi di chiusura. «Come promesso iniziano i lavori», annuncia la sindaca Paola Secci. La passerella pedonale era stata chiusa per motivi di sicurezza. Le travi risultavano smosse, pericolanti.

Ma la chiusura è durata mesi, perché, come spiegato dall’assessore ad Arredo Urbano, Traffico e vicesindaco Massimiliano Bullita, «erano necessarie le autorizzazioni, una dell’assessorato regionale ai Beni Culturali, in quanto è un bene che ha più di settanta anni per cui è obbligatorio il passaggio con l’ente regionale, l’altra dal Genio Civile, perché per fare i lavori in sicurezza sarà necessario montare un ponteggio all’interno del rio Matzeu».

Ottenute le autorizzazioni, c’è stato un altro problema: all’azienda mancavano dei materiali. I residenti del quartiere hanno dovuto affrontare diversi disagi: la passerella è molto utilizzata, anche e soprattutto dagli anziani. Di recente un biglietto invitava a riaprirla presto e qualche giorno fa c’è chi ha preso a calci e rimosso le transenne.Ieri però sono arrivati gli operai che hanno delimitato il cantiere e iniziato le operazioni. L’importo contrattuale è di 24 mila euro, e i lavori dovrebbero durare trenta giorni. (g.l.p.)

