«Ponte pedonale di Porto Pino pronto entro l’estate» 

A partire dalla prossima estate si potrà finalmente passare di nuovo sul ponte pedonale che attraversa il canale di Porto Pino. Chiuso da oltre un anno e mezzo per importanti lavori di manutenzione, interrotti a causa di alcuni problemi alla struttura in legno. Hanno necessitato di un ulteriore stanziamento finanziario. Si tratta di un’importantissima struttura utilizzata sia dai residenti, ma anche dai tanti turisti, per raggiungere la prima spiaggia senza dover allungare il loro percorso, con il pericolo di dover passare nel ponte carrabile. Come fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici di Sant’Anna Arresi, Claudio Mei, «Finalmente stiamo andando a risolvere questa problematica della messa in sicurezza e riapertura del ponte pedonale, lavori che sono in fase di ultimazione con non poche difficoltà. Abbiamo utilizzato anche un ulteriore stanziamento derivante dal fondo delle servitù militari, che va ad aggiungersi alle somme già stanziate: permetterà di restituire questo collegamento agli operatori turistici, ai residenti e ai turisti». Plauso anche dall’opposizione: «Si inizia a vedere qualche lavoro -dice Armando Linzas, consigliere di minoranza - finalmente dopo le parole stanno arrivando i fatti: l’aspettavamo dalla scorsa estate è una struttura importantissima». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA