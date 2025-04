Ponte pasquale, cresce il fermento 

È una Barbagia immersa nei preparativi pasquali, con la grande macchina organizzativa di Comuni, associazioni e operatori turistici.Partendo da Desulo, dove Proloco e Comune hanno diramato il calendario di eventi della Settimana Santa: «Siamo in full immersion - dice la presidente della Proloco, Alessandra Peddio - Stiamo realizzando alcuni video per promuovere gli eventi, riproducendo le fasi della Via Crucis, in cui i saranno protagonisti 50 volontari locali».A Tonara, il rinnovato impegno della Proloco, al fianco di commercianti e Comune per la 44^ Sagra del Torrone, mentre sullo sfondo si rinnovano i riti religiosi. Il presidente della Proloco, Pierluigi La Croce commenta: «A breve il programma ufficiale della manifestazione, all’insegna di storia, cultura e identità. Parallelamente, si rinnoveranno i riti de S’Icravamentu in lingua sarda».

A Fonni, oltre ai riti religiosi, l’impegno degli operatori turistici riuniti nella sigla Welcome to Fonni, per promuovere paesaggi incontaminati, buon cibo e musica: «Quest’anno - commenta Antonio Masini, presidente di Welcome to Fonni - abbiamo pensato alla Pasquetta in vetta, nella Fontana di Donnortei, con 26 attività unite fra loro. Sarà un viaggio fra suoni, colori e produzioni artigiane». (g. i. o.)

