«Ponte Morandi, ora siano accertate le responsabilità» 

Sei anni esatti dal crollo del ponte Morandi che costò la vita a 43 persone e distrusse un intero quartiere, spezzando Genova in due. Ieri, nel giorno della commemorazione, 43 rose bianche sono state lasciate cadere nella poca acqua del Polcevera, il torrente che ospitava nel suo alveo i piedi del ponte. «Le immagini di quel drammatico evento appartengono alla memoria collettiva della Repubblica e richiamano alla responsabilità condivisa di assicurare libertà di circolazione e assenza di rischi a tutti gli utenti, tutelando il patrimonio infrastrutturale del Paese», ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al sindaco di Genova Marco Bucci, «le responsabilità devono essere definitivamente accertate e auspico che il lavoro delle autorità preposte si svolga con l'efficacia e la prontezza necessarie a ogni sentimento di giustizia: il tempestivo processo di ricostruzione del collegamento tramite il Ponte Genova San Giorgio non costituisce, infatti, attenuante per quanto accaduto». Anche Giorgia Meloni ha fatto sentire la sua voce: «Memoria, rinascita, giustizia. Oggi - ha scritto la premier - onoriamo le 43 vittime di quella tragedia e ci stringiamo, con la mente e con il cuore, ai loro famigliari e ai loro cari».

