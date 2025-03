Ponte Morandi, l’ex ad di Aspi: io responsabile ma non colpevole 

GENOVA. Per la prima volta prende la parola in aula Giovanni Castellucci e parla del crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 fece 43 vittime. Parla per quasi cinque ore, con dichiarazioni spontanee, scegliendo di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri e dei giudici al processo. «Mi sento tuttora responsabile ma non colpevole. Dopo ho cercato di fare quello che potevo, ma questo è nulla di fronte all’enormità della tragedia. Non riesco ad accettare il fatto che questo ponte sia crollato», le sue primissime parole. L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia ha ripercorso la sua esperienza nella società respingendo le accuse di essere un «padre padrone» o un «accentratore» o di avere agito per interessi economici. Una difesa che fa infuriare i tanti parenti delle vittime ieri in aula. «Se volesse parlarci gli sputerei in faccia - le parole dure di Paola Vicini, la mamma di Mirko, ultima vittima estratta dalle macerie dopo giorni - Lui è andato a cena quella sera mentre io aspettavo il corpo di mio figlio e gli altri erano all’obitorio». Castellucci ha anche ricordato di avere di fatto dato il suo bonus ai parenti delle vittime, lasciandolo ad Aspi, ma i parenti hanno denunciato di non avere mai visto nulla. L’ex ad ha poi scaricato i tecnici e il direttore generale di allora, Riccardo Mollo. «Il sollievo che ho è che penso di avere fatto sempre tutto quello che dovevo e potevo fare - ha detto - sulla base di quello che sapevo per mettere i tecnici, che invece sapevano cosa facevano, nelle condizioni di operare al meglio». Quanto a Gianni Mion, ex ad di Edizione, la holding dei Benetton, «lo sentivo costantemente e mai che mi avesse sollevato un dubbio, nemmeno un sopracciglio». Mentre Mollo, ex direttore generale che secondo l’accusa avrebbe detto a una riunione che i “controlli ce li autocertifichiamo”, forse «ha usato una espressione non opportuna».

