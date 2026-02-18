Ponte, lavori (quasi) fermi ma l’impresa resta 

Due o tre mesi. Oppure quattro mesi, se non di più. Perché per capire il destino del ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera serve ancora tempo, ma non si sa quanto. Lo hanno spiegato gli uffici della Città Metropolitana di Cagliari che stanno ancora verificando ogni aspetto del contratto siglato tra l’ex Provincia del Sud Sardegna e l’impresa siciliana che oltre due anni fa si è aggiudicata l’appalto. E il tempo che ancora serve è “indefinito”. Mentre i lavori che sono praticamente fermi.

Interrogazione

A chiedere lumi con una interrogazione in Consiglio metropolitano è stato il sindaco di Villasimius (e consigliere metropolitano) Gianluca Dessì. «Ho fatto presente in ogni modo – sottolinea Dessì – le difficoltà che sta attraversando il Comune di Villaputzu ma anche tutti gli altri Comuni del Sarrabus soprattutto in questo periodo, col guado rialzato chiuso per l’innalzamento del livello del Flumendosa. Ho chiesto una immediata risoluzione del problema, e cioè la sostituzione della ditta perché inadempiente». La risposta, però, non è stata soddisfacente: «Abbiamo ereditato il procedimento dalla ex Provincia – ha spiegato in Aula l’ingegnere e Responsabile Unico del Progetto (Rup) Paolo Mereu - In due anni sono stati fatti lavori per duecentomila euro su un totale di oltre tre milioni».

Tempi dilatati

I lavori si sarebbero dovuti concludere prima a giugno 2025, poi ad agosto 2026 «ma è evidente che ci siano delle difficoltà nel completare i lavori ad agosto». E dunque «è in corso una interlocuzione con la ditta per capire se proseguire o interrompere. Dobbiamo capire quale sia la soluzione meno dolorosa».

Dessì assicura: «Continuerò a portare alla Città Metropolitana le esigenze dei residenti di Villaputzu, Muravera, Castiadas, Villasimius e San Vito. Non si può continuare ad andare avanti senza una infrastruttura fondamentale per la mobilità dei cittadini. E la mobilità è un diritto sancito dalla costituzione».

Linea dura

Al momento, però, è rimasta inascoltata la richiesta di tre settimane fa del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu. Nella lettera inviata al presidente della Città Metropolitana Massimo Zedda e, per conoscenza, all’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, Porcu chiedeva «di valutare con urgenza la risoluzione del contratto con la ditta per grave inadempimento» e di affidare gli stessi lavori ad una nuova ditta di comprovata affidabilità.

La questione del ponte chiuso (e dei lavori fermi o quasi) sta mettendo in ginocchio il Sarrabus, Villaputzu in particolare. Difficile comprendere come sia possibile proseguire con la stessa impresa che è risultata inadempiente a più riprese nel corso di questi due anni. I lavori si sarebbero dovuti concludere prima a giugno 2025, poi ad agosto 2026. Adesso ad agosto – tranne svolte clamorose - si saprà solo se a proseguire i lavori sarà sempre la stessa impresa o se saranno affidati ad una nuova ditta.

