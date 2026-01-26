Ponte inaccessibile da ventidue anni 

Quando il livello del fiume Flumendosa si abbassa, riaffiorano le cicatrici mai curate di Bau Mandara. Il ponte è un frammento di storia custodito dall’acqua, ma soprattutto tratto di strada ideale per la carovana di allevatori di Villagrande e Villanova Strisaili che devono raggiungere gli ovili sul Gennargentu. L’alluvione del 2004 aveva danneggiato la parte terminale dell’impalcato, precludendo il transito. Da allora le richieste di ripristino avanzate dal Comune di Villagrande finiscono nel tritacarne della burocrazia, con diversi enti che limitano la progettualità. Un’altra pioggia torrenziale, nel 2013, ha ulteriormente indebolito il ponte, che corre parallelo alla Statale 389, costringendo gli utenti a transitare (in assenza di piena e solo con fuoristrada) sul letto del fiume. L’alternativa, come accade da una settimana, è circumnavigare la zona, allungando la percorrenza di un’ora.

La vicenda

«Ci sono enti che limitano la progettualità, rilasciando pareri ostativi». Alessio Seoni, sindaco di Villagrande al secondo mandato, sintetizza così i motivi che vietano la ricostruzione del ponte di Bau Mandara, porta che dall’Alto Flumendosa apre verso il Gennargentu. Giura di aver aperto più volte il faldone che racconta vita e miracoli del progetto, o meglio, del tentativo di progettare il ponte di Bau Mandara, utile ad allevatori ma anche agli operatori turistici che offrono servizi sul Gennargentu.

Il lamento

«Ogni ponte che viene cancellato dalle alluvioni è una via preclusa agli allevatori e dunque all’economia di Villagrande. Qui - prosegue il primo cittadino - ci sono allevatori che vivono intensamente il territorio, ma che non possono raggiungere in sicurezza le loro aziende in montagna. Chi esprime pareri ostativi non può pretendere che si arrivi lì a cavallo».

Il paradosso

Con l’affluente Bau Mandara in piena, gli allevatori sono costretti a raggiungere Pira ‘e Onni. In soldoni, più o meno un’ora in più di strada. Dall’alluvione del 2004 sono rimasti nelle stesse condizioni i ponti di Leppori e di S’Iscra ‘e sa canna, sempre nel territorio di Villagrande.

Altra sorte ha avuto, invece, il ponte di Lathinosa, sempre sul Flumendosa ma in agro di Arzana, che dopo l’alluvione del 2004 venne ricostruito dal Genio civile con un impalcato in ferro e, di recente, ripristinato su indicazione degli enti competenti.