Ponte, il cantiere senza operai al lavoro 

A quasi due anni dalla chiusura, il ponte che collega San Sperate a Villasor continua a far discutere. Disagi, poca sicurezza e nessuna notizia da parte dell’amministrazione: queste le critiche da parte di residenti, agricoltori e commercianti che pagano il prezzo più alto. Una situazione aggravata dal passaggio di consegne tra la Provincia del Sud Sardegna e la Città metropolitana di Cagliari, che ha contribuito ad allungare i tempi previsti per la conclusione dei lavori. Conclusione che era prevista per il mese corrente ma che, ad oggi, non si sa quando avverrà.

Rischi e disagi

Secondo i cittadini che ogni giorno percorrono il tratto interessato, infatti, l’ultimo avvistamento di operai a lavoro risale al mese di dicembre. Da allora il cantiere non è più presidiato e costituisce un pericolo soprattutto per la sicurezza stradale. «Assistiamo a un totale stato di abbandono, con un’incuria totale per la segnaletica che è stata anche causa di incidenti. Inoltre, le condizioni del ponte sono peggio di quando i lavori sono iniziati, poiché il ferro dei vecchi piloni è completamente scoperto ed esposto agli agenti atmosferici, che ne accelerano il deterioramento», testimonia Nicola Marcia, agricoltore della zona e ingegnere. Una chiusura che ha inciso anche a livello economico sul bilancio delle aziende che si trovano al di là del ponte, come spiega Francesco Caboni, titolare di una nota azienda apistica: «Dato il divieto di transito dei mezzi pesanti, i tempi di percorrenza per raggiungerci si sono dilatati, e di conseguenza anche i costi. Molti clienti rinunciano a venire a trovarci ormai. Chiediamo alla Città metropolitana che si prenda atto dell’importanza di questa arteria».

L’alternativa evitata

L’amministrazione comunale si difende. «Condividiamo la necessità di mettere il ponte in sicurezza. Tuttavia, l’alternativa alla chiusura parziale che è in atto ora, è la chiusura totale: un’opzione che siamo riusciti a scongiurare e che vogliamo evitare», dice in sindaco Fabrizio Madeddu.

I solleciti inviati

«Abbiamo inviato diversi solleciti alla Provincia, e attendiamo che i lavori riprendano al più presto». La Città metropolitana di Cagliari, intanto, risponde affermando che la causa dei ritardi sarebbe legata alla richiesta di ulteriori fondi per una perizia di variante. Finanziamenti regionali per i quali si rimane in attesa di conferma: i lavori, dunque, rimangono bloccati. «Serve un cambio di passo immediato. È inaccettabile che si operi senza trasparenza e rispetto per la comunità», afferma Stefania Spiga, consigliera di minoranza. «Non bastano più giustificazioni o silenzi, bensì servono atti ufficiali, tempi certi e interventi concreti». Uno stato di totale incertezza che pesa e continuerà a pesare sui cittadini fino a data da definirsi.

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