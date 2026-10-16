Ponte “Franceschi” chiuso per lavori 

Due giorni fa hanno iniziato a delimitare l’area della rotonda, lungo la Provinciale 1 che collega la città a Torre Grande, per poi abbattere la casa che ci sorge in mezzo. E da martedì 20 sempre da quella rotonda e sino alla rotatoria di viale Repubblica, quindi lungo tutto il ponte di Brabau, verrà istituito il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli.

«La chiusura, disposta con l’ordinanza del 16 ottobre, consentirà il rifacimento del piano viabile del viadotto “Franceschi” e della rotatoria. Il divieto resterà in vigore fino al termine delle esigenze legate ai lavori e la riapertura avverrà senza necessità di un’ulteriore ordinanza», si legge in una nota della Provincia.

Una chiusura che ovviamente comporterà un notevole incremento del traffico sulla viabilità comunale e soprattutto sull’ingresso Nord l’unico che rimarrà aperto ai mezzi in ingresso e uscita della città verso la Statale 131 e non solo.

«L’impresa esecutrice provvederà a installare la segnaletica necessaria per informare gli utenti dell’interruzione», viene precisato sempre dalla Provincia.

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