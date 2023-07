Ponte Diana ancora chiuso: sit-in sulla Sassari-Olbia 

È l’antipasto delle proteste in strada per la disastrosa situazione della viabilità gallurese. Ieri una folla di persone arrivate da diversi centri della Gallura hanno bloccato la Olbia Sassari all’altezza del bivio per Oschiri. Il modo scelto per denunciare lo stop ai lavori per il ripristino del ponte Diana. La struttura, sul bacino artificiale del Coghinas, è sottoposta ad un drastico intervento di riqualificazione e la sua chiusura rende quasi impossibili i collegamenti di Oschiri e Berchidda con l’Alta Gallura. Tantissime persone non possono raggiungere i posti di lavoro e le loro aziende. Ieri il traffico sulla Statale 729 è stato bloccato per diverse decine di minuti con forti rallentamenti. Ci sono stati momenti di tensione tra i manifestanti e gli automobilisti. Il portavoce del comitato di protesta Ponte Diana, Gianfrancesco De Candia, dice: «Dopo quattrocento giorni di blocco del Ponte Diana viene messo in dubbio il cronoprogramma di Anas. Viviamo un forte disagio. Nostro malgrado siamo disposti ad attendere, ma questo intervento rischia di allungare notevolmente i tempi. E non è accettabile. Non siamo soddisfatti, perché non ci sono certezze sul cronoprogramma, i ritardi vanno ad aumentare». Il sindaco di Oschiri, Roberto Carta: «Anas ha comunicato che ci sono ritardi di 75 giorni rispetto al cronoprogramma e ha garantito doppi turni da settembre. Vigilerò affinché Anas ed Enel mantengano quanto promesso».

