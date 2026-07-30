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Quartucciu.
31 luglio 2026 alle 01:06

Ponte di via Mandas, ripristinato l’asfalto 

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Sono stati completati in una giornata i lavori di rifacimento del manto stradale sul ponte di via Mandas a Quartucciu, nel tratto danneggiato mesi fa da una perdita idrica. Il cantiere non ha comportato la chiusura della strada e il traffico non ha subito rallentamenti. Per chi percorre ogni giorno via Mandas, il ripristino rappresenta la fine di un enorme disagio, soprattutto nelle ore di punta. I lavori sono stati resi possibili dal cambio di alimentazione effettuato martedì da Abbanoa che aveva scollegato la vecchia condotta per consentire il collegamento con quella primaria realizzata di recente. A settembre Abbanoa procederà anche al ripristino della linea proveniente da via Maracalagonis. L’intervento - assicurano il gestore idrico - non avrà conseguenze sulla viabilità e sull’erogazione dell’acqua nel centro abitato, poiché interesserà tubature già isolate con i lavori delle scorse settimane.

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