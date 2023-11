Ponte di Oloè ultimato nel decennale del disastro 

Passeggia su quell’asfalto appena posato, con accanto l’assessore regionale dei Lavori pubblici. Il volto è disteso, racconta di un calvario lungo dieci anni ma che volge al temine. Così, il sindaco di Oliena, Bastiano Congiu, tira un sospiro di sollievo: «Apprendiamo con grande soddisfazione della fine dei lavori sul ponte di Oloè, nel decennale della terribile alluvione. La mia comunità ha sofferto tantissimo, perché non si vedeva una via d’uscita e il disagio aumentava ogni giorno di più. Quest’opera era sentitissima». L’esponente della Giunta Solinas, il nuorese Pierluigi Saiu, afferma: «La prossima settimana il ponte sarà riaperto al traffico. Questo significa che tutto è stato fatto nei tempi prestabiliti. Un bel risultato, se si considera che il progetto esecutivo è stato presentato lo scorso gennaio».

Traguardo raggiunto

Una conquista. Un epilogo invocato da un decennio. Sulla strada che da Oliena conduce a Dorgali ora campeggia una struttura tutta nuova, capace di gestire e contenere le piene del fiume Cedrino. L’attendeva la comunità di Oliena, l’attendeva l’intero territorio. Ebbene, in quel ponte dove ha perso la vita l’agente Luca Tanzi, il 18 novembre del 2013, si riparte all’insegna della sicurezza. Prove di carico superate, manca solo da ultimare la segnaletica. Quisquilie.

La Regione

«Per noi era un obiettivo strategico quello di consentire una mobilità di nuovo efficiente», spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici, «al tempo stesso, abbiamo dato vita a un intervento che migliora tantissimo la funzionalità da un punto di vista idraulico». Saiu aggiunge: «Possiamo dire che con questo secondo intervento sul ponte di Oloè è stato sperimentato con successo un modello che verrà utilizzato anche per altre opere nell’Isola. In questo caso si tratta di fondi regionali (oltre 5 milioni di euro, ndr ) che hanno permesso di realizzare quei lavori che sono stati seguiti dalla Ois, la società Opere e infrastrutture della Sardegna, che fa capo all’assessorato dei Lavori pubblici».

Cronoprogramma

Lavori effettuati in velocità, sebbene l’attesa fosse decennale. Nessuna stranezza: l’ultimo intervento eseguito sulla Provinciale 46, e che ha portato alla realizzazione del nuovissimo ponte di Oloè, è stato ultimato in poco più di dieci mesi. A gennaio è stato presentato il progetto esecutivo, svelato proprio a inizio anno pure alla stampa nell’aula consiliare della Provincia di Nuoro, tra l’evidente scetticismo di molti, visto il pregresso andazzo.

Invece, le promesse sono state mantenute: il via ai lavori è stato dato a febbraio, adesso arriva la sospirata consegna dell’opera. Il nuovo corso del discusso attraversamento sul Cedrino ha finalmente inizio. «I lavori che abbiamo realizzato consentiranno un migliore deflusso delle acque del fiume, grazie al raddoppio del passaggio precedentemente ostacolato dal vecchio rilevato stradale - precisa Pierluigi Saiu -. Sì, il coinvolgimento di Ois si è rivelato la scelta giusta che ha dato un forte impulso all’intervento su un’opera strategica per il territorio del Nuorese».

L’appello

Da Oliena non nascondono la soddisfazione. La riapertura al traffico del ponte di Oloè era la priorità. Ai piedi del Corrasi, però, chiedono alla Regione un ulteriore sforzo. «Questa per noi è una partita ancora aperta», dichiara il primo cittadino, Bastiano Congiu: «C’è sempre da risolvere pure l’attraversamento del Cedrino nella parte a monte, sul rio Pappalope. Ed è un aspetto che l’assessore Saiu conosce bene. Lì, infatti, c’è la possibilità di realizzare anche una viabilità alternativa, in quei casi in cui il ponte debba essere chiuso come previsto dai piani di Protezione civile, in presenza di qualche allerta-meteo critica».

La speranza

Il sindaco di Oliena conclude: «L’auspicio, adesso, è che tutti gli interventi futuri vengano fatti sulla falsariga di quanto visto quest’anno per il ponte di Oloè. Ovvero, occorre procedere con celerità, stanziando subito le risorse e facendo in modo che le opere abbiano un inizio e una fine».