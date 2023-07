Ponte di legno per la spiaggia inaccessibile da un anno 

Il ponte di legno che dovrebbe condurre i bagnanti alla prima spiaggia di Porto Pino, è inesorabilmente chiuso nonostante la stagione balneare sia entrata nel vivo. Si pensava a un problema momentaneo ma ora sta durando davvero troppi mesi e i bagnanti cominciano a lamentarsi pur amando moltissimo questo litorale di Sant’Anna Arresi: «Ma preoccupa la quasi totale assenza di servizi - spiega Gloria Dessi di Carbonia, frequentatrice della prima spiaggia – è un litorale difficilmente accessibile per i portatori di handicap: se non dovessero trovare un parcheggio a ridosso della spiaggia sarebbero costretti a parcheggiare oltre il canale e raggiungerla passando dal ponte carrabile». Armando Linzas, consigliere di minoranza ricorda che «nel ponte chiuso da circa un anno era stata fatta solo una parte dei lavori previsti, ma poi nulla di più: speriamo che entro la prossima estate si riesca a sistemarlo definitivamente». Dello stesso avviso, Valerio Lecca: «Non siamo ancora riusciti a capire il motivo dello stop dei lavori, siamo a metà stagione estiva e ci sono tante lamentele sia da parte di turisti e operatori locali che hanno investito sulla pulizia delle loro aree – dice – la chiusura di questo ponte, crea non pochi disagi per chi vuole raggiungere la spiaggia, passare nel ponte carrabile comporta rischi, per non parlare delle passeggiate notturne precluse a tutti». Nessuna replica sul tema da parte dell’amministrazione comunale.