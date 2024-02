«Ponte di legno consegnato entro Pasqua» 

Per la prossima estate sarà nuovamente fruibile il ponte in legno di Porto Pino? L’amministrazione comunale è certa di poter promettere dopo un’attesa che pare infinita a chi vorrebbe percorrere il ponte pedonale per poter attraversare il canale navigabile che separa il grande piazzale dei parcheggi a ridosso della prima spiaggia.

Il progetto

Era il 2021, quando ci furono i primi annunci di un lavoro da iniziare e ultimare a breve tempo, lavori di manutenzione straordinaria, indispensabili per la sicurezza dei pedoni e delle imbarcazioni che transitano nel canale, intervento inserito nei lavori di salvaguardia, riqualificazione e recupero del canale, con annesso intervento allo stradello adiacente. Ma già durante la prima fase dei cantieri vennero alla luce vari problemi: la struttura lignea era molto più ammalorata del previsto, per via dell’aggressività dell’ambiente marino. «Servivano dunque nuove risorse, che sono state reperite a valere sui fondi per le servitù militari», fa sapere l’amministrazione comunale. A ottobre del 2022 sembrava la volta buona: la Capitaneria di porto di Sant’Antioco emise un’ordinanza di sgombero per tutte le imbarcazioni ormeggiate a ridosso del ponte, per dare la possibilità all’impresa appaltatrice di poter eseguire i lavori in totale sicurezza. Ma ad oggi nulla si è mosso: il ponte è chiuso e inaccessibile con non pochi disagi per le attività balneari nel primo tratto della spiaggia. La scorsa estate il problema è stato sollevato anche dai consiglieri di opposizione Armando Linzas e Valerio Lecca: «Non abbiamo ancora capito il motivo dello stop dei lavori – affermava Lecca - siamo a metà stagione estiva e sono tante le lamentele sia da parte di turisti e operatori balneari».

Il futuro

Oggi il ponte è ancora chiuso e inaccessibile e mancano circa cinque mesi alla nuova stagione balneare. «I lavori di completamento della sistemazione del ponte pedonale sono stati affidati – dice l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Mei - nelle prossime settimane ci saranno gli ultimi sopralluoghi e per Pasqua il ponte sarà nuovamente fruibile». Armando Linzas si augura «che questa sia la volta buona e che non ci siano ulteriori stop in modo da avere il ponte aperto per la prossima stagione estiva». Dello stesso avviso Lecca,: Proprio giovedi in Consiglio si è accennato al completamento di questa opera, speriamo bene».

