Ponte di ferro, via l’impresa-lumaca 

Risoluzione del contratto per grave inadempimento. È la dicitura che è comparsa ieri mattina nella determina della Città Metropolitana di Cagliari nei confronti della Cantieri Edili Srl, la ditta che oltre due anni fa si è aggiudicata i lavori per la messa in sicurezza del ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera. Nella determina, firmata dal responsabile del procedimento Paolo Mereu, viene riportato esattamente che, «sussistono i presupposti oggettivi per la risoluzione del contratto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni». La ditta, viene riportato ancora nella determina, «ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti». Alla fine del mese di marzo, in base ai dati forniti dallo stesso responsabile del procedimento, l’impresa aveva portato a termine poco più dell’8 per cento dei lavori, e cioè circa 260mila euro su un totale di tre milioni e mezzo di euro.

La mobilitazione

Un’accelerazione a quanto auspicato e chiesto più volte dal sindaco di Villaputzu Sandro Porcu c’è stata anche grazie alla mobilitazione popolare: i cittadini del Sarrabus, su iniziativa del comitato per un nuovo ponte, hanno dato vita ad un sit-in permanente all’ingresso del ponte per chiedere la revoca dell’appalto e l’individuazione immediata di una nuova impresa. «Un passo importante e atteso», ha sottolineato Porcu, «e per questo ringrazio l’ingegner Mereu, il comitato e tutti i cittadini che con il sit-in e la raccolta firme hanno tenuto alta l’attenzione sul grave problema che sta vivendo il nostro territorio». Soddisfatto il presidente del comitato Antonio Congiu: «Abbiamo raggiunto un primo risultato, ma il traguardo è ancora lontano. Stiamo valutando se mantenere il sit-in sino a quando non riprenderanno i lavori oppure, per il momento, sospenderlo. Da parte nostra l’attenzione sarà sempre massima sino a quando il ponte non sarà riaperto. L’obiettivo finale è un nuovo ponte».

Possibili scenari

Cosa succederà adesso? È verosimile che la Cantieri Edili Srl si opponga ricorrendo al Tar (come previsto dalla normativa). Nel frattempo, sempre in base al provvedimento della Città Metropolitana, il direttore dei lavori avrà venti giorni di tempo per un report completo sullo stato dei lavori eseguiti sino ad oggi. Al termine sarà proposto alla seconda classificata di subentrare alla ditta uscente. Solo nel caso non dovesse accettare sarà necessario espletare una nuova gara d’appalto.

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