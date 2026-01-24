«Ponte di ferro, via l’impresa inadempiente»  

Stavolta il disagio si tocca con mano: dalla scorsa domenica, con il Flumendosa in piena, per raggiungere Villaputzu occorrono venti minuti, 17 chilometri (al posto di tre) e un pieno di benzina in più la settimana. Il guado rialzato costruito con sacrificio e lungimiranza dal Comune di Villaputzu – in questi giorni completamente sommerso dall’acqua – ha retto ancora una volta e potrà essere riutilizzato quando i livelli del fiume si abbasseranno del tutto o quasi. Ma la vergogna, come ha ribadito il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, sono i lavori fermi sul ponte di ferro. Lavori gestiti dalla Città Metropolitana, «che devono essere subito affidati ad un’altra impresa». Diverse le inadempienze della ditta siciliana che due anni fa si è aggiudicata l’appalto da 1,7 milioni di euro (diventati poi 2,5 con una variante in corso d’opera). L’ultimo grave episodio il ritrovamento di rifiuti speciali sul letto del fiume (coi sigilli della Forestale e un’indagine in corso per accertare le responsabilità).

Soluzioni da trovare

«La Città Metropolitana proceda senza ulteriori indugi», è la richiesta di Porcu, «alla risoluzione contrattuale per inadempimento e a un nuovo affidamento urgente dei lavori di ristrutturazione del ponte di ferro». Per il primo cittadino, «la comunità di Villaputzu non può più attendere. Siamo ben consapevoli delle complesse questioni tecnico-giuridiche sottese all’appalto ma i danni economici e sociali sopportati dai cittadini sono ormai insostenibili e intollerabili». Porcu aggiunge che, «nei prossimi giorni partiranno i lavori di ripristino del guado rialzato. Non è una viabilità degna di questo nome ma vista l’attuale situazione il guado è di fondamentale importanza». La Città Metropolitana avrebbe chiesto ulteriori chiarimenti all’impresa in vista di una possibile risoluzione del contratto (l’ennesima richiesta negli ultimi 12 mesi).

La protesta

«Gli uffici», ha spiegato Gianluca Dessì, sindaco di Villasimius e consigliere metropolitano, «stanno continuando a fare delle verifiche. Lunedì chiederò personalmente degli aggiornamenti. Mi auguro anche io che si proceda alla risoluzione del contratto, serve la soluzione migliore per tutti ma soprattutto per il Sarrabus. Sono pronto a presentare una interrogazione urgente». Nel frattempo i cittadini del Sarrabus (il disagio colpisce in maniera importante anche Muravera e San Vito) non ne possono più. «Non c’è rispetto per il nostro territorio», si sfoga Giorgio Congiu, storico farmacista di Muravera. «La statale 195 l’hanno rimessa in sesto in due giorni, noi siamo due anni col ponte chiuso e nulla si muove. Qui vengono solo in campagna elettorale a cercare voti».

