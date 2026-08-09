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Villaputzu.
10 agosto 2026 alle 00:26

Ponte di ferro, smantellato il cantiere dell’impresa inadempiente 

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Qualcosa, nell’ultimo mese, si è mosso: il cantiere sul ponte di ferro, quello gestito dalla ditta siciliana estromessa per inadempienza dalla Città Metropolitana, è stato smantellato. Adesso dovrebbe subentrare la seconda classificata, una ditta sarda con buone referenze. L’assegnazione è questione di giorni: i lavori potrebbero riprendere a settembre. Nel frattempo la Città Metropolitana ha coinvolto una società di vigilanza privata (la Tiger) col compito di sorvegliare il ponte. «Ci auspichiamo una rapida ripresa dei lavori», ha sottolineato il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu, «e siamo fiduciosi sulla realizzazione di un nuovo ponte».

Piu nei giorni scorsi ha scritto direttamente al ministro Salvini: il ponte – è la sintesi del documento - è una infrastruttura strategica che collega anche il Poligono di Quirra e dunque si proceda con misure eccezionali. Alla lettera di Piu è seguita un’interrogazione del deputato sardo e presidente della commissione trasporti alla Camera Salvatore Deidda con la richiesta di un commissario straordinario. Il sindaco, intanto, è stato ricevuto dall’assessore regionale ai lavori Pubblici Antonio Piu: «Mi ha confermato il milione di euro per lo studio di fattibilità del nuovo ponte e per questo lo ringrazio».

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