Ponte di ferro, lavori a rilento Oggi un vertice in Regione 

Una data certa di riapertura del ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera (chiuso dall’8 dicembre 2023) e per capire perché i lavori procedono a rilento e di chi siano le responsabilità. Le risposte ad alcune delle domande che tutti i cittadini del Sarrabus si pongono da ormai un anno potrebbero arrivare questa mattina nel corso del nuovo vertice convocato dall’assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu. Vertice che si sarebbe dovuto tenere lo scorso 5 marzo ma che (dopo un incontro fra le parti di carattere interlocutorio negli uffici dell’assessorato) è stato spostato a oggi perché in quell’occasione alcuni documenti arrivarono solo all’ultimo momento.

Si tratta del terzo incontro: il primo si tenne a Villaputzu tre mesi fa. Vi prenderanno parte la Regione, la Provincia del Sud Sardegna (ente che ha la competenza diretta sul ponte), il Comune di Villaputzu, i rappresentanti dell’impresa siciliana che sta eseguendo i lavori e l’Anas. L’unica cosa certa, al momento, è che i lavori non termineranno il prossimo 2 giugno, come da programma iniziale. È stata necessaria una variante in corso d’opera (con un ulteriore stanziamento di 800mila euro) «che consentirà l'aggiunta di alcuni interventi urgenti e funzionali al potenziamento strutturale del ponte». Nel frattempo, grazie all’impegno del sindaco Sandro Porcu, il collegamento è garantito attraverso un guado rialzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA