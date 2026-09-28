«Ponte di ferro, la presidente Todde mantenga la promessa» 

«Dov’è la presidente Todde?». È questa, in sintesi, la domanda che il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu ha rilanciato ieri dopo la grande manifestazione di protesta per il ponte di ferro, chiuso da 1.025 giorni (e senza tempi certi sulla ripresa dei lavori). E lo ha fatto mettendo in evidenza le parole che la stessa governatrice pronunciò nel 2024, in piena campagna elettorale («È una situazione inaccettabile ( il ponte chiuso )», disse la Todde. «Al governo della Regione sarà tra i primi dossier che affronteremo»). In tre anni però la situazione non è cambiata. «Ricordare oggi quelle parole», sottolinea il primo cittadino di Villaputzu, «non significa attaccare la Presidente ma dare valore a un impegno assunto pubblicamente davanti al territorio e chiedere che tutte le possibilità della Regione vengano messe in campo». Piu si affretta a chiarire che, «nessuno confonde le competenze, l’appalto del ponte esistente è gestito dalla Città Metropolitana. Ma questa emergenza dura da oltre mille giorni e ha ormai una dimensione che richiede l’attenzione e l’azione di tutti i livelli istituzionali». Da qui l’appello alla Todde e al Consiglio regionale: «Chi appartiene alla maggioranza non deve avere paura di ricordare alla Presidente gli impegni assunti. Chi svolge un ruolo di opposizione non dovrebbe trasformare questa vicenda in un terreno di scontro sulla pelle del nostro territorio».

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