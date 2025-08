Ponte di ferro, competenze alla Città  metropolitana 

Il ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera – e gli infiniti lavori di ristrutturazione – passa in mano alla Città metropolitana di Cagliari. Il passaggio dalla ormai ex Provincia del Sud Sardegna al nuovo ente è stato suggellato giovedì nel corso di un nuovo tavolo tecnico convocato dall’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu.

«Ci auguriamo che questa transizione – sottolinea il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – segni un punto di svolta concreto. L’assenza di un responsabile unico del procedimento (Rup) nelle scorse settimane ha causato ulteriori rallentamenti in un’opera già gravemente in ritardo. Continueremo a seguire da vicino ogni sviluppo, con la determinazione di rappresentare gli interessi della nostra comunità». Porcu aggiunge che «tutti gli enti coinvolti hanno mostrato la volontà di collaborare al massimo affinché i lavori possano finalmente proseguire in modo stabile, trasparente e con tempi certi».

Anche per questo nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo sul ponte da parte dei progettisti e del nuovo Rup che già nei giorni scorsi aveva iniziato a prendere in mano la situazione. «Il fatto che il sopralluogo sia stato programmato nel primo giorno utile – dice ancora Porcu – è un buon segnale in tal senso».

Per il momento la data prevista per la conclusione dei lavori resta quella di agosto 2026: resta da capire se l’impresa siciliana – sanzionata nelle scorse settimane per alcune carenze in materia di sicurezza sul lavoro – riesca a portare a termine l’intervento entro i prossimi dodici mesi. Per Villaputzu e il Sarrabus una situazione grottesca.

