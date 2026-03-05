Ponte di ferro chiuso, protesta a Cagliari 

Sarrabus in marcia questa mattina per protestare contro la vergognosa situazione del ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera, chiuso da oltre due anni per lavori di ristrutturazione che però sono fermi. A nulla sono valsi, sino ad ora, i solleciti e le diffide alla Città Metropolitana da parte del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu per estromettere la ditta (considerata inadempiente) e sostituirla con un’altra. A causa dell’allerta meteo annullato il corteo da Villaputzu al ponte. Appuntamento alle 10, sempre a Villaputzu, per poi raggiungere Cagliari in auto e bus e dar vita a un sit-in di protesta in piazza Palazzo. Alle 12.30 una delegazione incontrerà il prefetto.

«Verrà sottoposta – ha spiegato Porcu – ai sindaci del Sarrabus una proposta di delibera che rappresenti un atto concreto, di indirizzo e mobilitazione istituzionale, da presentare per l'approvazione a tutti i Consigli comunali del territorio». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA