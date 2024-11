Ponte di ferro chiuso: «Per mesi gli incassi scesi del 25 per cento» Ponte di ferro chiuso: «Per mesi gli incassi scesi del 25 per cento» 

INVIATO

Villaputzu. È ancora troppo presto per fare i conti. Ma una cosa è certa: nonostante il guado che “avvicina” Villaputzu a Muravera e San Vito, la chiusura del ponte sul Flumendosa ha creato non pochi problemi all’economia turistica del paese (e del territorio). «Per noi», spiega Marianna Zucca del b&b Ziu Anacletu, «la stagione non è ancora conclusa e, quindi, non abbiamo ancora fatto alcun bilancio. Ma un dato incontrovertibile già c’è: rispetto al passato, abbiamo avuto molte più disdette». Fatto emblematico: quando i potenziali clienti hanno scoperto che Villaputzu era più “lontana” da Cagliari e dai paesi vicini, hanno rinunciato alla vacanza in paese.

I numeri

Così gli imprenditori turistici sono stati costretti a fare i conti con una diminuzione importante degli affari. «Abbiamo registrato un calo di almeno il venticinque per cento», afferma Giorgio Carta del ristorante Su Talleri, «nonostante ci sia il guado: qualche cliente non vuole, comunque, attraversare quel percorso ricco di insidie». «Anche se non abbiamo ancora fatto tutti i calcoli», interviene Tito Luciano Massessi, di S'Allegusta e Sa Cassola a Porto Corallo, «siamo scesi per lo meno del venti per cento». Cali inquietanti. Anche perché i due locali dovevano già fare i conti con problemi. «La strada nuova», riprende Carta, «ci ha messo in ginocchio: non abbiamo più la clientela di passaggio. E poi mancano anche le indicazioni stradali». Concetto sul quale concorda Massessi. Che ci aggiunge il carico da undici. «Metteteci pure le troppe feste estive organizzate in zona che portano via clienti e il fatto che devo tirare fuori 5.700 euro di acqua, 5.600 di energia elettrica e 9.800 di Inps. Stando così le cose, l’anno prossimo non aprirò», annuncia .

L’analisi

Un’estate da dimenticare? In realtà, i problemi veri ci sono stati in inverno quando la piena del fiume ha impedito il passaggio del guado. «A febbraio, quando la piena ha impedito il passaggio in sicurezza», interviene il sindaco Sandro Porcu, «si è sfiorato il disastro: i commercianti mi hanno parlato di perdite anche del 50, 60 per cento». Il guado, i cui lavori volgono al termine, ha rappresentato una boccata d’ossigeno. Per i turisti ma soprattutto per i residenti nei tre centri del Sarrabus. «Perché», interviene Antonio Congiu, presidente del comitato spontaneo “Ponte di ferro”, «chi abita a Muravera e lavora a Villaputzu, magari a un paio di chilometri di distanza, era costretto ad allungare di venti chilometri». E non si parla di poche persone. «Ci siamo divisi in turni e abbiamo contato il numero di veicoli che seguono quel percorso: sono seimila ogni giorno».

Il salvataggio

Con il guado riaperto la situazione è migliorata. Ma solo di poco. «Sorvolando sull’inverno dove abbiamo perso la metà del fatturato», racconta Fabio Cinus che gestisce il ristorante Pappa e buffa, proprio in prossimità del ponte, «anche a giugno e luglio le cose sono andate molto male: ricevevamo prenotazioni ma in tanti, quando scoprivano di dover fare un lungo giro, facevano la disdetta. Per fortuna ad agosto la situazione è migliorata notevolmente». È girata la voce che si poteva arrivare in paese attraverso il guado? «Neanche per idea. È arrivata meno gente da Muravera, San Vito e da Cagliari ma, in compenso, ci sono stati molti più turisti». Anche se sarebbero potuti essere molti di più. A creare problemi ci si è messo anche Google Maps. «Per arrivare da Villasimius, da Costa Rei o da Cagliari», riprende Congiu, «suggerisce un giro verso Quirra: questo significa fare 40 chilometri in più. Ovvio che tanti potenziali visitatori abbiano rinunciato a fare la passeggiata verso Villaputzu».

RIPRODUZIONE RISERVATA