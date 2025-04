Ponte di ferro, 10 giorni per riaprire il cantiere  

Dieci giorni per decidere il futuro del ponte di ferro. È il tempo che la Provincia del Sud Sardegna ha dato all’impresa Cantieri Edili srl (che sta eseguendo i lavori) per mettersi in regola. Il cantiere, infatti, a fine marzo è stato sospeso dalla stessa Provincia (l’ente che ha la competenza sul ponte) per una serie di inadempienze. Tra queste ci sarebbero questioni di sicurezza e la mancanza di operai specializzati. L’impresa, dal canto suo, avrebbe assicurato la risoluzione di questi problemi per poter riprendere i lavori.

Il vertice

Ieri, nel corso di un vertice in Provincia, ci sono stati alcuni passi in avanti. «L’impresa – ha spiegato Eugenio Lai, commissario di una parte della città metropolitana di Cagliari (la Provincia è in fase di soppressione) – ha prodotto gran parte della documentazione. Ad esempio ha mostrato che due operai sono specializzati, come da noi richiesto. Manca ancora il certificato per il terzo operaio».

In ogni caso «gli sono stati concessi ulteriori dieci giorni per poter produrre tutta la documentazione, se alla fine dovesse mancare qualcosa si procederà alla rescissione del contratto che rappresenta comunque un grande problema».

I disagi

Lai assicura che «dalla Provincia c’è la massima attenzione per il ponte di ferro, anche perché capiamo bene le esigenze e i disagi che stanno attraversando i cittadini di Villaputzu e del Sarrabus». Disagi che sono di nuovo esplosi ieri in seguito all’aumento della portata del Flumendosa e alla chiusura in via precauzionale del guado rialzato, unica via di collegamento rapido tra Villaputzu e Muravera. Per raggiungere Villaputzu in questi giorni occorre infatti fare il giro da Quirra: un percorso tra andata e ritorno di 34 chilometri al posto di tre. L’auspicio è che il livello si abbassi e si possa riaprire il guado subito dopo Pasqua.

Il progetto

La scorsa settimana i sindaci del Sarrabus e del Gerrei hanno preso parte ad un incontro a Villaputzu con il comitato per un nuovo ponte e hanno chiesto, tutti assieme, controlli serrati sui lavori sino ad ora realizzati e, in caso di irregolarità, la revoca dell’appalto e una nuova assegnazione. Antonio Congiu, il presidente del comitato, ha inoltre chiesto che gli organismi preposti «accertino se in questi 16 mesi siano stati effettuati o no i controlli previsti dalla normativa alle varie scadenze e con quali esiti finali. Bisogna mettere fine ad una situazione diventata oltre che intollerabile dal punto di vista sociale anche disastrosa per l’intero territorio dal punto di vista economico».

Risulta anomalo, agli occhi dei cittadini, che le maestranze impegnate sul ponte siano due, al massimo tre. Da qui, appunto, la richiesta di accertamenti. Nel frattempo l’impresa sembra intenzionata ad andare avanti e a presentare entro i prossimi dieci giorni anche gli ultimi documenti mancanti.

