Ponte di Campo Pisano, cantiere prorogato fino a dicembre 

Altri 150 giorni di tempo per il nuovo ponte dello svincolo di Campo Pisano sulla SS 130. È la concessione che il comune di Iglesias ha autorizzato per la conclusione dei lavori, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre. La proroga riguarda esclusivamente la realizzazione del nuovo sovrappasso e non l’intero sistema dello svincolo.

A spiegare i motivi del rallentamento è l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas: «I lavori sono stati sospesi due volte per il maltempo. Quando piove il terreno diventa instabile e le misurazioni rischiano di essere falsate, quindi bisogna attendere che le condizioni siano adeguate».

Tra gli accertamenti anche quelli relativi alla movimentazione delle terre e alla sicurezza del sito. «Sono stati fatti tanti controlli – afferma Concas –, perché prima di conferire il materiale in discarica bisogna verificare che sia conforme».

Il cantiere, secondo l’amministrazione, sta comunque procedendo. «È stata già realizzata la gettata della spalla destra del ponte e presto verrà completata quella sinistra», dichiara l’assessore. «Una volta costruito il nuovo ponte potremo procedere alla demolizione di quello vecchio. Se il tempo ci assisterà la consegna sarà entro il 31 dicembre».

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